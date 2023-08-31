Фантастичний трюк за хвилини змусить кран блищати: потрібен лише один предмет

Щоб очистити кран від нальоту, дорогі магазинні засоби не знадобляться

На крані періодично з’являється наліт, особливо часто стикаються із цією проблемою жителі районів із жорсткою водою. Однак очистити прилад можна без магазинної побутової хімії.

Прибрати наліт із крана допоможе один фантастичний трюк за допомогою підручного матеріалу, який знайдеться на вашій кухні. Про дієвий лайфхак пише Mirror.

Незвичайним способом очистити кран до блиску ділиться блогерка @anna_louisa_at_home у TikTok. У ролику жінка показує, як за лічені хвилини видаляє наліт із крана за допомогою звичайного пергаменту.

Перед тим, як почати терти кран пергаментом, зімніть лист. Папір для випічки легко очистить кран з нержавіючої сталі та змусить поверхню сяяти. У ролику можна побачити, як кран швидко стає чистим і блискучим без використання будь-яких хімікатів.

Раніше "Телеграф" ділився іншими ефективними лайфхаками, які допоможуть прибирати ванну кімнату. За допомогою простого трюку можна прибрати неприємний запах із пральної машини. А один особливий інгредієнт очистить від вапняних відкладень душову насадку.