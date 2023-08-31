Замість соди та оцту: дешевий засіб прочистить найстрашніше засмічення
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Популярні засоби для очищення сантехніки замінить один порошок
Забитий унітаз не тільки завдає дискомфорту, а й може призвести до затоплення квартири. Тому проблема із засміченням вимагає негайного вирішення.
Для прочищення унітазу без допомоги сантехніка найчастіше використовують спеціальний трос, покупну хімію, соду. Є ще один доступний засіб, який швидко прочистить засмічення.
Серед народних засобів проти засмічення у сантехніці свою ефективність показав гірчичний порошок.
Для приготування засобу знадобляться:
- 5 чайних ложок гірчичного порошку
- 10 л води.
Воду необхідно попередньо нагріти та потім розчинити в ній порошок гірчиці. Отриману суміш вилити в унітаз.
Засіб повинен діяти протягом 15 хвилин. Тільки після цього часу можна злити чисту воду. Інакше засіб не спрацює.
Якщо засмічення не вдалося усунути з першого разу, процедуру необхідно повторити.
Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою гірчичного порошку позбавитися неприємного запаху на кухонних рушниках. Крім того, суху гірчицю широко використовують на дачних ділянках.