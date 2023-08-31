Замість соди та оцту: дешевий засіб прочистить найстрашніше засмічення

Популярні засоби для очищення сантехніки замінить один порошок

Забитий унітаз не тільки завдає дискомфорту, а й може призвести до затоплення квартири. Тому проблема із засміченням вимагає негайного вирішення.

Для прочищення унітазу без допомоги сантехніка найчастіше використовують спеціальний трос, покупну хімію, соду. Є ще один доступний засіб, який швидко прочистить засмічення.

Серед народних засобів проти засмічення у сантехніці свою ефективність показав гірчичний порошок.

Для приготування засобу знадобляться:

5 чайних ложок гірчичного порошку

10 л води.

Воду необхідно попередньо нагріти та потім розчинити в ній порошок гірчиці. Отриману суміш вилити в унітаз.

Засіб повинен діяти протягом 15 хвилин. Тільки після цього часу можна злити чисту воду. Інакше засіб не спрацює.

Якщо засмічення не вдалося усунути з першого разу, процедуру необхідно повторити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою гірчичного порошку позбавитися неприємного запаху на кухонних рушниках. Крім того, суху гірчицю широко використовують на дачних ділянках.