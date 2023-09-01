Неприємний запах зникне відразу: що засипати в кухонну раковину

Якщо з раковини виходить жахливий запах, скористайтесь простим лайфхаком

Раковини в кухнях та ванних кімнатах іноді можуть спричинити сморід. Проте впоратися з неприємним запахом легко та швидко, якісь дорогі магазинні хімікати купувати не потрібно.

Щоб прибрати сморід, що виходить із раковини, спробуйте простий трюк. Про ефективний лайфхак розповідає матеріал Mirror.

Так, вирішити проблему зі смородом у раковині можна природним способом. Усього два підручні інгредієнти усунуть будь-які запахи, які заповнюють приміщення. Замість використання відбілювача, який може завдати шкоди довкіллю, знайдеться натуральна альтернатива.

Все, що вам потрібно, ви легко знайдете на своїй кухні. Йдеться про харчову соду та столовий оцет, які часто використовуються в прибиранні домогосподарства.

Отже, як усунути сморід із раковини? Для цього просто всипте в отвір для зливу харчову соду, потім налийте оцет і залиште раковину в такому вигляді на півгодини. Далі слід залити каналізацію окропом із одного чайника.

Раніше "Телеграф" розповідав, якими побутовими засобами можна легко очистити засмічення у ванній. Комбінація соди й оцту використовується часто, але є ефективніший метод.