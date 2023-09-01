Ось як назавжди видалити плісняву у ванній: грибок до вас більше не повернеться

Не забудьте провітрити приміщення після прибирання.

Ванна кімната – це приміщення, яке часто піддається впливу поєднання спеки та вологості. Через це між плиткою, затиркою або навіть на фіранках для душу та ванни утворюються непривабливі плями цвілі, які не завжди легко видалити. Але, на щастя, є метод.

Про натуральне рішення, яке потребує невеликого часу на реалізацію, і при цьому збирання пройде без хімікатів чи відбілювачів, розповідає портал santeplus. Завдяки цьому методу, вам більше не доведеться стикатися з цими непривабливими плямами.

Як позбутися цвілі у ванній

Вам знадобиться:

Пів літра води

200 мл лимонного соку

4 столові ложки харчової соди

250 мл оцту

У мисці змішайте оцет, воду та лимонний сік. Добре перемішайте цю суміш і змочіть тканину з мікрофібри, потім нанесіть розчин на сліди плісняви, не втираючи. Залишіть на 20 хвилин, потім промийте чистою водою, перш ніж переходити до наступного кроку.

Після цього нанесіть на плями пасту з харчової соди, приготовлену з чашки білого порошку і невеликої кількості води. Використовуйте зубну щітку з жорсткою щетиною, щоб почистити забруднені ділянки, включаючи шви та кути плитки. Дайте постояти 1 годину.

Вам залишиться лише промити оброблені поверхні. Для цього обприскуйте все гарячою водою, щоб видалити залишки мийного засобу, а потім дайте висохнути поверхні.

Як писав "Телеграф", пліснява може покривати навіть одяг. За допомогою простих методів ви зможете розв'язати проблему та врятувати речі від грибка.