Врятувати одяг після прання можна завдяки цим простим порадам: топ-3 лайфхака

Початковий розмір вашого одягу можна повернути завдяки цим простим порадам.

Прочитати етикетку на одязі перед її пранням — важливий крок, але його часто не беруть до уваги. Це дозволяє нам уникнути таких інцидентів, як вицвітання або, що ще гірше, усадка одягу. Якщо це сталося, не панікуйте, адже ви все ще можете зберегти свій одяг.

Зазначимо, що одяг з натуральних волокон, таких як шерсть або бавовна, більш схильні до усадки під час прання, пише santeplus. Також варто додати, що не сама прання призводить до усадки одягу, а віджимання і сушіння.

На щастя, ці дивовижні трюки дозволять легко повернути сів одяг після прання в пральній машині, незалежно від того, з якої вона тканини.

Як відновити одяг, що села

Замочіть одяг у кондиціонері

Щоб відновити одяг, ви можете використовувати кондиціонер. Це дозволяє розслабити волокна одягу, не пошкоджуючи їх. Для цього наповніть таз теплою водою та додайте дві столові ложки кондиціонера. Опустіть одяг, що сів у розчин, розмішайте до появи маленьких бульбашок і залиште на 30 хвилин-годину. Потім злегка стисніть одяг, щоб віджати його. Не змивайте кондиціонер, щоб він подіяв сильніше.

Видаливши зайву воду, розтягніть одяг і покладіть на банний рушник. Потім оберніть його навколо одягу, щоб він висох. Залишіть останнє всередині рушника максимум на 10 хвилин, оскільки воно має залишатися трохи вологим. Адже якщо він повністю висохне, вам буде складно його розтягнути.

Нарешті, покладіть одяг поверх іншого сухого рушника і розтягніть його по обидва боки, щоб повернути одягу початковий розмір. Покладіть його на рушник і покладіть на книги або важкі предмети, щоб зберегти розтягування. Залишіть одяг у такому стані, поки він не висохне.

Використовуйте оцет

Оцет ефективно відновить вовняний светр, що сів. Для цього наповніть таз теплою водою та оцтом у рівних частинах та замочіть у ньому одяг мінімум на 12 годин. Потім промийте речі холодною водою і повісьте вертикально на вішалку, не вичавлюючи, щоб він висох. Таким чином, вага води розслабить волокна одягу та дозволить їй відновити початковий розмір.

Використовуйте тепло праски

Щоб врятувати тонку блузку або футболку, що сів, їх можна погладити. Пропустіть праску всередину одягу, щоб розсіяти там тепло, і потягніть його вниз. Тепло дозволить вашому одягу поступово повернутися до свого початкового розміру.

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