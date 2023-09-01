Посуд буде чистим і блискучим: безпомилковий трюк, як швидко очистити скляну форму для випічки

Поради, які допоможуть швидко зробити форму для випікання чистою та блискучою

Після приготування та запікання улюбленої страви в духовці у вас в результаті виходить засолений, а іноді і скляний посуд, що пригорів. І якщо її відразу ж не помити, то прибирання буде більш скрутним. А якщо форму погано очистити, на ній і зовсім можуть залишитися стійкі коричневі або жовті сліди, яких іноді неможливо позбутися.

Вам не потрібно використовувати продукти, які містять хімікати, щоб позбутися скупчень жиру на посуді, пише santeplus. Більш того, інгредієнти, що знаходяться в межах досяжності на кухні, можуть дуже добре допомогти.

Як очистити скляну форму для випічки

Засіб для миття посуду та харчова сода

Спочатку насипте харчову соду на дно посуду, потім додайте трохи рідини для миття посуду, і нарешті, налийте гарячу воду і дайте їй настоятися протягом 15 хвилин. Потім потріть губкою. Під час чищення посипте ще трохи харчовою содою, адже абразивна дія цього білого порошку допомагає очистити жир та видалити стійкі плями.

Зубна паста

Якщо ви вважаєте, що зубна паста призначена тільки для чищення зубів, подумайте ще раз! За допомогою цього продукту ви зможете очистити посуд, повернувши їй весь його блиск. Для цього візьміть стару зубну щітку та зубну пасту. Нанесіть пасту на ділянки із стійкими плямами та потріть щіткою. Після видалення плям обов’язково ретельно вимийте посуд, щоб позбавитися залишків зубної пасти.

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