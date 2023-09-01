Цим речам не місце в будинку: чого необхідно якнайшвидше позбутися

Список поламаних чи зношених речей, які рука не піднімається викинути

Практично в кожному будинку є кілька зламаних, зношених речей, які з якихось причин не ще не опинились на звалищі й продовжують займати місце в будинку. Тільки у ванній кімнаті можна нарахувати щонайменше п’ять таких "зайвих" речей, про які "Телеграф" писав раніше.

Але на цьому перелік не закінчується. Є ще низка речей, які потрібно перевірити та при необхідності терміново викинути чи замінити на нові.

Губки для миття посуду. Цей предмет необхідно міняти хоча б один раз на два тижні. Але часто губки служать набагато довше і змінюються на нові тільки коли вже зовсім втрачають свій вигляд.

Спеції. Усі відкриті, але не використані пакетики та баночки зі спеціями найкраще викинути, якщо вони лежать понад рік.

Косметика. Самі собою косметичні засоби мають тривалий термін придатності, але при відкриванні упакування він значно скорочується. Деякі види косметики придатні для використання не більше пів року.

Зубні щітки необхідно змінювати не рідше ніж раз на три місяці, а не коли вже втратить свій "товарний" вигляд.

Лікарські засоби часто мають не такий вже й великий термін придатності. Тому потрібно регулярно перевіряти вміст аптечки.

Йоршик для унітазу. Попри те, що досвідчені господині завдяки лайфхакам вміють оновлювати цей предмет, за можливості його потрібно часто міняти.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких речей на кухні необхідно якнайшвидше позбутися.