Дрібні мошки зникнуть із кухні назавжди: ось що потрібно зробити

Найпростіші способи позбутися комах на кухні

З приходом осені плодові мушки ще більше проявляють активність на кухні. Вони з’являються раптово, раз у раз намагаються сісти на продукти, літають перед обличчям. Щоб попередити появу цих комах у своїй кухні, слід ховати фрукти та овочі зі столу, стежити за тим, щоб вчасно викидати плоди, що підгнили.

Якщо ж плодові мушки таки з’явилися, ефективно позбутися їх допоможуть пастки, які легко зробити за пару хвилин.

Одну з найпростіших пасток для плодових мух можна зробити лише з двох компонентів. У блюдце або в іншу схожу ємність необхідно налити оцет та додати засіб для миття посуду. Комахи злітатимуться на запах цієї суміші й відразу ж тонути у ній. Пастку необхідно періодично очищати та міняти рідину на нову.

Перезрілі банани також позбавлять плодових мух на кухні. Фрукти потрібно нарізати та скласти в каструлю. Мушки будуть сідати на шматочки, щоб поласувати. Коли їх збереться дуже багато, необхідно накрити каструлю кришкою і винести вміст у бак для сміття.

Найголовніше у боротьбі з мушками на кухні – підтримання чистоти. Фрукти та овочі необхідно зберігати в холодильнику, поверхні тримати у чистоті та вчасно виносити сміття.

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