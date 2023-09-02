Кран засліпить очі своєю чистотою, якщо натерти його одним засобом (відео)

Блогерка в TikTok показала, як зробити очистку крана з нержавіючої сталі та змусити його сяяти

З часом на крані з’являється накип, і це часто турбує людей, які мешкають у будинках і квартирах із жорсткою водою. Проте можна провести чищення сантехніки без використання засобів із магазинів побутової хімії.

Очистити від накипу кран можна за допомогою дивовижного прийому, використовуючи доступні на вашій кухні матеріали. Про один з них розповіла блогерка @anna_louisa_at_home у TikTok.

Як почистити кран від накипу

На відео дівчина продемонструвала, як легко і швидко можна позбутися накипу на крані з використанням звичайного пергаменту. Перш ніж розпочати процес чищення крана з використанням паперу для випікання, необхідно спочатку зім’яти лист.

Цей метод забезпечить легке очищення крана з нержавіючої сталі та поверне йому блиск та сяйво. У відеоролику можна побачити, як кран швидко стає чистим та блискучим без необхідності використання будь-яких хімічних засобів.

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