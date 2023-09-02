Очистити іржаві предмети можна за 5 хвилин: ефективний трюк

Дайте всім своїм іржавим предметам другий шанс

Ви, напевно, помічали, що з часом деякі деталі починають іржавіти, особливо якщо вони виготовлені не з нержавіючої сталі. Це відбувається через вплив вологи у поєднанні з відсутністю догляду. Однак не плануйте відразу їх позбуватися. Всі ці іржаві предмети можуть знайти друге життя !

Використовуючи натуральні інгредієнти, за кілька хвилин і без зусиль ваші металеві деталі будуть нові, пише santeplus. Розповідаємо про ефективний спосіб, як позбутися іржі та повернути блиск всім вашим зношеним предметам.

Як очистити метал від іржі

Вам знадобиться:

Алюмінієва фольга

Сік трьох лимонів (за потреби можна додати ще)

Пляшка оцту

3 столові ложки харчової соди

Відріжте кілька шматочків алюмінієвої фольги і вмочіть їх у лимонний сік. Потім протріть поверхню, яку хочете очистити, шматочками алюмінієвої фольги, доки не будуть видалені перші шари іржі. Якщо ви помітили, що іржа видалена не повністю, настав час застосувати оцет.

Налийте оцет у глибоку миску та занурте металеву частину до повного покриття та залиште на ніч. Наступного дня пройдіть серветкою з мікрофібри, просоченою харчовою содою, і протріть чистою ганчіркою. От і все.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати нагар із праски. Проблему можна легко вирішити, використовуючи звичайний кухонний інгредієнт.