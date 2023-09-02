Зробіть це, і мухи більше не дратуватимуть вас: ефективний трюк, як позбутися комах

Економічний та простий лайфхак

Мухи – комахи, які живуть із нами щодня. Вони нешкідливі і не кусаються (за винятком деяких рідкісних видів), проте можуть дуже дратувати. Щобільше, вони також є переносниками мікроорганізмів та хвороботворних мікроорганізмів, здатних забруднювати нашу їжу та впливати на наше здоров’я.

Усунути їх – непросте завдання, особливо якщо ви хочете уникнути використання деяких інсектицидів, проте все можливе, пише santeplus. Відмінною альтернативою будь-якої хімії є оцет.

Як позбутися мух назавжди

Оцет є чудовим природним репелентом. Має гіркий смак, який мухи не переносять. Він також має сильний запах, який їх відлякує.

Все, що вам знадобиться, — це розпилювач або пляшечка з розпилювачем, та й власне сам оцет. Спочатку трохи розведіть його у воді, а потім розпорошіть суміш там, де є скупчення мух, зокрема, у різних місцях, таких як: їдальня, кухня, на робочій поверхні, перед дверима, навколо сміттєвого бака і т.д.

Раніше "Телеграф" писав, як садівникам позбутися мурах у саду, а також поділився ефективним способом запобігання появі мошок, тарганів і комарів у житлі.