На плиті не буде ані краплі жиру: допоможе одна хитрість

Потрібна лише одна річ, яка точно є в будинку

Відмити плиту після приготування жирних страв — складне завдання. Деякі господині йдуть на хитрість та застилають поверхню плити фольгою. Після приготування фольгу знімають і плита залишається чистою.

Є ще один не менш простий спосіб зробити так, щоб на поверхню плити не налипав жир навіть коли жирне м’ясо смажиться без кришки. Для цього знадобиться лише папір для запікання.

Пергаментний папір не горить, не плавиться, не тліє під впливом високих температур. Водночас він пропускає пару та вбирає жирові бризки.

Перед приготуванням з пергаментного паперу необхідно вирізати коло діаметром рівним сковороді та покласти його на дно посуду. Така підкладка буде вбирати весь жир, який в інший раз налипав би на плиті й стінах довкола. Плюс цього методу в тому, що страва вийде із золотистою хрусткою скоринкою, а не вареною.

Після приготування використаний аркуш пекарського паперу необхідно викинути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити плиту, не забруднивши при цьому руки. Також ми ділилися простим способом позбутися нагару на посуді.