Багато сил не потрібно: як легко відкрити закручену банку

Гвинтова кришка просто злетить із банки

Для консервації господині все частіше використовують банки із гвинтовими кришками. Та й більшість покупної консервації закрита такими ж кришками. Плюсом гвинтових кришок є те, що вони не вимагають використання машинки для закочування та консервних ножів. Але все ж таки відкрити їх без зусиль зазвичай не так вже й легко.

На щастя, кмітливі господині знаходять способи, які допомагають легко відкрутити гвинтову кришку. "Телеграф" розповість про один із таких. Для лайфхака знадобиться один підручний засіб, який можна знайти на кухні.

Як відкрити кришку на банці руками

Відкрити банку швидко та легко допоможе харчова плівка. Обмотайте плівкою кришку у кілька шарів. Потрібно домогтися того, щоб кришка перестала ковзати в руках. Після того як плівка буде добре намотана, слід відкрити кришку.

Замість плівки можна використовувати щільну гумову рукавичку. Вона також не дасть рукам ковзати. Необхідно надіти рукавичку та відкрутити кришку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відкрити металеву консервну банку за допомогою ложки. Також читайте про те, як ще можна використовувати харчову плівку у побуті.