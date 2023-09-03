Чим натерти підошву праски, щоб нагар злазив на очах: простий лайфхак
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Ось чудовий спосіб позбутися бруду, який встиг осісти на підошві праски
Ми всі чули про корисний прийом з використанням газети для очищення вікон від розводів, але газета має й інші незаперечні переваги. Виявляється, це друковане видання також стане в пригоді будь-якій господині для видалення нальоту та накипу з підошви праски.
Очищення підошви вашого пристрою — це дійсно важливе завдання, особливо якщо ви хочете уникнути брудних слідів на одязі під час прасування. Для цієї мети можна застосувати компоненти, які, ймовірно, є в кожному домі. Про це пише santeplus.
Чим і як почистити підошву праски
Для цього завдання знадобиться стара газета та сіль. Сіль вражає своєю здатністю ефективно усувати навіть найстійкіші плями. Що потрібно зробити:
- Розташуйте пару газет на дошці для прасування.
- Налаштуйте вашу праску на максимальну температуру.
- Щедро посипте газету сіллю і пройдіть праскою по ній, виконуючи кругові рухи.
- Потім дайте прасці охолонути та видаліть сіль та бруд за допомогою чистої вологої тканини.
Також ми розповідали, як очистити підошву праски за допомогою аспірину – нагар злізе миттєво.