Чим натерти підошву праски, щоб нагар злазив на очах: простий лайфхак

Ось чудовий спосіб позбутися бруду, який встиг осісти на підошві праски

Ми всі чули про корисний прийом з використанням газети для очищення вікон від розводів, але газета має й інші незаперечні переваги. Виявляється, це друковане видання також стане в пригоді будь-якій господині для видалення нальоту та накипу з підошви праски.

Очищення підошви вашого пристрою — це дійсно важливе завдання, особливо якщо ви хочете уникнути брудних слідів на одязі під час прасування. Для цієї мети можна застосувати компоненти, які, ймовірно, є в кожному домі. Про це пише santeplus.

Чим і як почистити підошву праски

Для цього завдання знадобиться стара газета та сіль. Сіль вражає своєю здатністю ефективно усувати навіть найстійкіші плями. Що потрібно зробити:

Розташуйте пару газет на дошці для прасування. Налаштуйте вашу праску на максимальну температуру. Щедро посипте газету сіллю і пройдіть праскою по ній, виконуючи кругові рухи. Потім дайте прасці охолонути та видаліть сіль та бруд за допомогою чистої вологої тканини.

Також ми розповідали, як очистити підошву праски за допомогою аспірину – нагар злізе миттєво.