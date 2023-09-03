Як зробити прибирання оселі ефективнішим і приємнішим: корисне правило "90/90"

Утримувати кімнату в чистоті стало набагато простіше та приємніше

За своїм житлом потрібно доглядати, оскільки це місце для відпочинку, відновлення сил та енергії. Якщо в кімнаті буде брудно, це негативно позначиться на вашому настрої. Звичайно, у вас може не бути достатньо часу для регулярного прибирання, але можна використовувати пораду, яка допоможе легко підтримувати порядок.

Утримувати будинок у чистоті можна просто за допомогою правила "90/90", пише theminimalists. Завдяки йому можна звільнити простір від непотрібних речей, прискоривши прибирання в рази.

Суть правила з прибирання "90/90"

Полягає в тому, щоб звільнитися від предметів та речей, які рідко використовуються чи зовсім не потрібні. Для цього вам треба провести деякий час у роздумах, щоб зрозуміти, які речі вам дійсно потрібні, а які вже точно не знадобляться.

Якщо вам складно відразу прийняти таке рішення, ви можете почати стежити за тим, які речі залишаються без використання протягом 90 днів, і вважати їх зайвими, які підлягають викиду без жалю. Чи використовували ви цей предмет протягом останніх 90 днів? Якщо ні, чи будете ви використовувати його в наступні 90 днів? Якщо ваша відповідь "ні", прощайтеся з нею.

Проте застосування правила "90/90" не розв'яже проблему з брудною підлогою або посудом на кухні, тому вам доведеться час від часу проводити прибирання в цих областях.

Нагадаємо, що розумніше вдатися до безпечних альтернатив для мийних засобів та засобів для прибирання оселі. Раніше ми ділилися рецептом засобу для чищення з кока-колою.