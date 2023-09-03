Котячий лоток більше ніколи не смердітиме: як цього досягти
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Не завжди наповнювачі для котячих туалетів справляються з неприємними запахами
Кішки підіймають настрій, приносять радість, знімають стрес. Але догляд за пухнастим домашнім улюбленцем іноді приносить незручності. Кішка може зіпсувати меблі, погризти дроти, а спеціальний наповнювач для котячого туалету не завжди поглинає неприємні запахи й вони розносяться по квартирі.
Розв'язати проблему допоможуть правильні наповнювачі та правильне й своєчасне очищення котячого туалету.
Як позбутися неприємного запаху в котячому лотку
Туалет для котів не виділятиме неприємні аромати, якщо щодня міняти в ньому наповнювач. Визначте собі графік прибирання і регулярно очищайте лоток. Ще краще міняти наповнювач відразу, як тільки кіт сходив у туалет, а не чекати на поширення ароматів по всіх кімнатах.
Хоча б один раз на тиждень слід вимивати лоток із додатковими засобами. Для цього знадобляться натуральні засоби – сода та оцет. Вони нейтралізують неприємні запахи, які можуть залишитись на стінках лотка.
Для підстрахування можна насипати соду на дно лотка, а після цього додавати наповнювач. Сода вбиратиме вологу та неприємні запахи, які пропустить наповнювач.
Під час прибирання очищайте не тільки лоток, але й місце, на якому він розташований.
Якщо кіт любить наводити безлад біля лотка, покладіть поряд з туалетом килимок. Так наповнювач не доведеться збирати по всій кімнаті, та й брудні лапи вихованець встигне протерти.
Дотримання цих нехитрих правил допоможе підтримувати у квартирі чистоту та позбавить неприємних запахів із лотка для котів.
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