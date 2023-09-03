Таропрогноз на 4 вересня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Понеділок, 4 вересня, багатьом дасть можливість досягти успіхів, реалізувати таланти та покращити своє життя, проте деяким буде просто необхідно у цей день відпочити.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на четвертий день осені. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Світ, перевернута Смерть, Вісімка жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що на початку тижня Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також це буде гарний день для подорожей.

Перевернута Смерть

Зазвичай ця карта говорить про оновлення, початок нового етапу, "смерті" чогось, що вже не потрібне у Вашому житті. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі не діяти, Вам це потрібно.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. На початку тижня Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро наступного тижня.