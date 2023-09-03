Крупи будуть чисті: як назавжди позбутися харчової молі

Швидкий і простий спосіб позбутися шкідника на кухні

Кожен хоч раз у житті стикався з платтяною міллю, яка любить ласувати шубами, вовняними та іншими речами в шафі. Інший вид молі, який приносить не менше проблем, можна зустріти у шафах на кухні.

Харчова міль любить харчуватися крупами, цукром, макаронами та сухофруктами. Варто одній комашці потрапити в упаковку, вона зіпсує весь її вміст. До того ж цей шкідник дуже швидко розмножується. Використовувати хімікати для боротьби з харчовою міллю не можна, тому слід застосувати народні методи.

Як позбавитися харчової молі на кухні

Харчова міль, як і багато інших комах, не переносить різких пряних запахів. Завдяки цьому боротися з нею можна за допомогою спецій.

Якщо з’явилися хоча б найменші ознаки молі — треба позбутися пакету та його вмісту. Вживання таких круп є небезпечним для здоров’я. Проведіть ревізію інших круп. Вимийте шафки, протріть сухою ганчіркою і залиште на деякий час з відкритими дверцятами.

Після цього в шафці, де зберігаються крупи, слід розкласти паперові конвертики або мішечки з тканини. Мішечки потрібно наповнити меленою гвоздикою. Шкідливий метелик не переносить цей запах і тому не наблизиться до вмісту шафки.

Через те, що спеція має властивості вивітрюватися, слід періодично змінювати вміст мішечків.

Щоб не допустити появи харчової молі, зберігайте крупи в герметично закритих ємностях. Слідкуйте, щоб у шафці не було вогкості, регулярно провітрюйте та мийте її.

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