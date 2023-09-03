Пожовклі простирадла знову стануть білими: що додати при пранні

Використовувати відбілювач не потрібно, є більш ефективний засіб для прання простирадлів

Навіть якщо регулярно прати постільну білизну, з часом білі простирадла набувають жовтуватого відтінку. Впоратися з плямами можна без відбілювача, а за допомогою одного кухонного засобу.

Щоб відбілити пожовклі простирадла, використовуйте таблетку для посудомийної машини. Про ефективний лайфхак розповідає Express.

Так, на білих простирадлах помітна будь-яка плями. Через деякий час вироби набувають жовтого відтінку, і навіть регулярне прання цьому не запобіжить. Однак знайомий всім предмет домашнього вжитку зможе прибрати забруднення з тканини при прохолодному пранні. Щоб відбілити брудні та тьмяні простирадла скористайтеся таблетками для посудомийної машини.

Як повернути білизну пожовклим простирадлам? Все, що вам потрібно зробити, це додати в прання таблетку, крім звичайного мийного засобу. Хімічні речовини в таблетках для посудомийки видаляють плями і, як правило, у найкоротші терміни освітлюють білу білизну, щоб вона була як нова. Цикл прання на 30 градусів – це ідеальна температура в цьому випадку.

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