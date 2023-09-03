Комарі, павуки та міль боятимуться вашого будинку: які запахи відлякують комах

Впоратися з небажаними крилатими можна без використання хімікатів

У теплу пору року у будинках з’являється багато комах. Не поспішайте витрачати гроші на магазинні репеленти, є ефективні натуральні засоби проти комарів, молі та павуків.

Щоб позбавитися небажаних крилатих, у тому числі молі, павуків та комарів, використовуйте натуральні аромати. Лайфхакамі ділиться Express.

Насамперед у вечірній час відключайте в кімнатах світло. Комахи, як відомо, злітаються до джерел світла.

Натуральний спосіб відлякати комах, включаючи комарів, міль і павуків, ароматичні олії. Так, крилаті ненавидять лаванду. Ви можете додати краплі лавандової олії у воду і розпорошувати по будинку. Або висадіть лаванду в горщики і розмістіть в кімнатах.

Другий ненависний запах для комах — олія перцевої м’яти. У вашій оселі буде приємно пахнути, а молі, комарів і павуків ви не побачите. Просто додайте трохи м’ятної олії у воду і перемішайте. Потім за допомогою пульверизатора розпиліть рідину в будинку. Приділяйте особливу увагу вікнам і дверям. До речі, цей запах допоможе відлякати мишей і щурів від будинку. Для цього олію перцевої м’яти нанесіть на ватяні кульки та помістіть біля входу.

Варто додати, що ефективне рішення у боротьбі з комахами – віконна сітка. У зимову пору року їх можна знімати за потреби.

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