Багато хто робить помилку: при якій температурі найкраще прати простирадла

Якщо ви вибираєте гарячий цикл на пральній машині, це неправильно

При пранні постільної білизни видаляються плями та знищуються пилові кліщі. Однак правильне очищення можливе лише за певної температури.

Багато хто помилково пере простирадла при 60-90 градусів, в цьому випадку краще холодніший режим. Про це пише Express.

Так, ідеальна температура при пранні простирадл – 40 градусів. У таких температурних умовах запобігаються усадка і вицвітання тканини, а значить речі прослужать дуже довго. М’який мийний засіб та делікатний режим прання також бажані.

Додамо, що білі простирадла дозволяється прати при більш теплій температурі. Максимально допустиме значення вказано на етикетці. Слід нагадати, що речі білого кольору не можна змішувати в барабані з кольоровими виробами.

Крім того, завжди перед включенням пральної машини варто дивитися на етикетку. Зазвичай виробник дає рекомендації щодо прання, що допоможе підтримувати постільну білизну у відмінному стані.

Раніше "Телеграф" розповідав про корисний лайфхак для прання пожовклих простирадл. Відбілити речі можна без дорогого порошку, а за допомогою одного кухонного засобу.