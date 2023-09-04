Як повернути блиск шкіряній сумці: найпростіші бабусині хитрощі

Завдяки цим порадам ваша шкіряна сумка здобуде друге життя

Сумка — це важлива частина гардеробу кожної жінки, адже в цьому аксесуарі завжди лежить "все найважливіше та необхідне". Неважливо, наскільки трендова ваша сумка, щоб зберегти її красу на довше, за нею потрібен правильний догляд.

Шкіряні вироби не застраховані від плям, подряпин та змін кольору, тому якщо у вашому арсеналі є сумка з такого матеріалу, наступні поради вам знадобляться. Портал santeplus розповідає, як зробити шкіряну сумку як нову простими підручними засобами, якими користувалися наші бабусі.

Зазначимо, що перш ніж перейти до цих порад, важливо з’ясувати, який тип шкіри на сумці. Також обережно наносите розчини і вживайте запобіжних заходів, перевіряючи спочатку на прихованих кутах сумки.

Як зробити шкіряну сумку як нову

Щоб відновити шкіру, що втратила блиск, змішайте збитий яєчний білок з половиною склянки молока, а потім нанесіть отриманий розчин на сумку за допомогою ватного тампона. Акуратно протріть усю сумку, перш ніж дати їй висохнути та протерти тканиною з мікрофібри.

Якщо сумка подряпана, не панікуйте: можна змішати воду з чайною ложкою медичного спирту, щоб розширити шкіру та видалити бруд та подряпини. Для цього протріть тканиною, змоченою в продукті, а потім акуратно нанесіть її на відповідні деталі. Однак важливо протестувати розчин у потайному кутку сумки, щоб оцінити його ефективність.

Якщо ви виявили на сумці чорнильну пляму, зверніться до фахівця, який краще зможе знайти відповідне рішення. А також якщо ви хочете очистити сумку від жирних плям, уникайте їх очищення водою, інакше ви тільки поширите їх на шкіряний предмет.

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