Прибрати стійкі плями з одягу можна тільки піною для гоління: дивовижний трюк

Цей продукт значно полегшує прання

Сліди макіяжу, жирні плями чи плями від шоколаду – деякі плями на одязі можуть залишатися стійкими навіть після прання. На щастя, існує один простий продукт, який може бути дуже корисним при видаленні різних складних плям. І це не оцет і сода, а піна для гоління.

Ця піна багата засобами для чищення, які дозволяють відбілити деякі тканини і позбутися плям, які важко випрати звичайними засобами, пише портал santeplus. Як це працює – далі.

Як видалити стійкі плями з одягу за допомогою піни для гоління

Просто нанесіть на засохлу пляму трохи піни для гоління і промокніть чистою ганчіркою. Потім покладіть одяг у пральну машину. Пляма зникне, і ваша улюблена сорочка або штани будуть чистими та бездоганними в найкоротші терміни.

Зазначимо, що не всі піни для гоління ефективні. Деякі мають маслянистіший склад і можуть надати протилежний ефект. Тому рекомендується провести тест на прихованій частині вашого одягу, щоб переконатися в його ефективності.

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