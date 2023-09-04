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Засяє навіть сама стара та жовта ванна: бабусині методи з очищення сантехніки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Методи на основі натуральних інгредієнтів можуть бути дуже практичними
Методи на основі натуральних інгредієнтів можуть бути дуже практичними. Фото homester.info

Ванна заблищить завдяки інгредієнтам, які у вас є під рукою

Стійкі плями на ванні можуть бути результатом мінеральних відкладень, виявлених у твердій воді. Іноді це може бути результатом мильної піни, що залишилася без очищення. У будь-якому випадку ось що ви можете зробити, щоб позбутися їх і зробити ванну блискучою, чистою та без жовтих плям.

Знаючи деякі "бабусині хитрощі", про які ми і хочемо вам розповісти, ви зможете попрощатися з непривабливими плямами, що псують вам насолоду від прийняття гарячої ванни. Що і як треба робити, розповідає портал santeplus.

Як відбілити жовті плями на ванній

  • Ацетон

Все, що вам потрібно зробити, це протерти забруднені ділянки губкою, змоченою ацетоном, і ви зможете насолоджуватися такою ж чистою ванною, як і раніше. Перевага цього рішення полягає у швидкості та ефективності видалення плям.

  • Сіль та лимон

Комбінація солі та лимона не тільки розчинить мінеральні відкладення у ванні, але ви також можете використовувати її для очищення всіх забруднених поверхонь у будинку. Змішайте велику сіль зі склянкою лимонного соку, потім чистою губкою нанесіть суміш на поверхню, що обробляється. Залишіть на кілька хвилин, потім потріть плями. Наприкінці промийте чистою водою і дайте висохнути.

  • Зубна паста

Ви також можете позбутися непривабливих плям, використовуючи зубну пасту, що відбілює, і зубну щітку. Для цього оберіть зубну пасту без гелю, а потім потріть пожовклу поверхню старою зубною щіткою.

"Телеграф" писав раніше, як позбутися плісняви у ванній кімнаті. Експерти підказали простий, але дієвий метод.

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#Прибирання #Ванна #Ванна #Лайфхак