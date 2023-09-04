Зникне навіть застарілий жир: як легко відмити дуже брудну сковороду

Для миття посуду можна використовувати гірчичний порошок

Після приготування м’яса або інших жирних продуктів на сковороді залишається шар жиру, що важко виводиться. Простий засіб для миття посуду тут безсилий, а використовувати хімію сильніше не хочеться. У таких випадках на допомогу прийде натуральний і нешкідливий засіб – гірчичний порошок.

Порошок гірчиці широко використовується в побуті, наприклад, для чищення унітаза. Також він допомагає успішно боротися зі шкідниками на дачній ділянці.

Як відмити сковороду гірчичним порошком

Для того щоб ідеально очистити сковороду від усіх забруднень та неприємного запаху, вона має бути розігріта. За такої умови будь-який засіб діятиме ефективніше.

На гарячу сковороду потрібно висипати гірчичний порошок. Засіб повинен добре покрити дно посуду. Гірчиця почне діяти та підіймати всі забруднення.

Через кілька хвилин на сковороду слід налити гарячу воду з чайника. Вже після цього нагар можна без проблем видалити щіткою.

Гірчичним порошком можна мити й інший посуд. Завдяки цьому екологічному методу разом із забрудненнями без сліду зникне і неприємний запах.

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