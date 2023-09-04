Як усунути засмічення в раковині всього за 10 хвилин: супершвидкий спосіб

Ці два компоненти точно є на вашій кухні

Кожен із нас знайомий із проблемою забитих труб у системі водовідведення, чи то в раковині, душі або ванні. Часто таке трапляється в найзручніший час, проте один ефективний спосіб розв'язання цієї проблеми дозволить позбутися незручності всього за 10 хвилин.

Якщо у вас немає вантуза під рукою, ви все одно можете очистити засмічення без його використання. Для цього вам знадобляться оцет та харчова сода, пише express.

Змішуючись з оцтом, натуральна кислота взаємодіє з содою та викликає хімічну реакцію, у ході якої вивільняється вуглекислий газ. Цей газ допомагає розкладати та усувати різні засмічення. Гаряча вода, своєю чергою, сприяє остаточному очищенню труби.

Як швидко усунути засмічення

Висипте чашку харчової соди в каналізацію, а потім додайте чашку оцту. Закрийте злив та залиште цю суміш на 10-15 хвилин. Після цього, вилийте каструлю з окропом у злив, щоб усунути всі забруднення.

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