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Лід більше не накопичуватиметься в холодильнику: допоможе хитрість із ватним диском

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Холодильник
Холодильник. Фото freepik.com

Від намерзання льоду на задній стінці холодильника допоможе проста річ

Багатьом знайома ситуація, коли на задній стінці холодильника накопичується велика кількість льоду. Таке відбувається навіть у холодильниках з системою No Frost.

Позбутися цього явища можна так само просто, як і неприємного запаху всередині камери. Навіть не доведеться розморожувати холодильник.

Як запобігти накопиченню льоду в холодильнику

Щоб як мінімум на рік забути про проблему із накопиченням льоду на задній стінці холодильника, доведеться використовувати олію. Для обробки підійде будь-яка рафінована олія без сильного запаху.

Ватний диск необхідно змочити маслом і протерти стінки холодильника, де намерзає лід. Конденсат у вигляді води не зможе затримуватись на маслянистій поверхні. Крапельки стікатимуть у спеціальний дренажний шланг, а потім у контейнер для збирання води.

Процедуру олією можна періодично повторювати.

Також варто періодично перевіряти дренажний отвір. Там не повинно бути засмічення. Інакше вода почне накопичуватися під ящиком з овочами та фруктами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не варто зберігати магніти на холодильнику.

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