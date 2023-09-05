Навіщо прати речі разом із сіллю: хитрість, якій ви скажете "дякую"

Цей засіб підійде для прання будь-яких тканин

Після кількох прань будь-який одяг зазвичай втрачає свій первісний вигляд. Ми представляємо вам просту пораду, яка допоможе повернути м’якість і свіжість вашому одягові та білизні, не вдаючись до використання кондиціонера.

Сьогодні багато хто забув про стару "бабусину" пораду, яка говорила про необхідність додавати сіль у пральну машину. Однак виявляється, що сіль дійсно може стати в пригоді при пранні речей з кількох причин. Про це пишуть "Факти".

Користь солі в пральній машині

Шляхом внесення всього однієї чайної ложки звичайної солі у відсік для ополіскування (з "квіткою"), ви зможете розв'язати кілька завдань:

Попраний із сіллю одяг набуває своєї яскравості та насиченості кольору. Сіль ефективніше видаляє залишки порошку з тканини, навіть при швидкому пранні, що особливо важливо для алергіків. Такі речі висихають значно швидше. Щодо махрових рушників та постільної білизни, прання з додаванням солі може бути дуже корисним: махрові рушники набувають м’якості та яскравості, а з постільної білизни ефективно усуваються неприємні запахи та плями.

Раніше ми розповідали, у чому замочити рушники, щоб раз і назавжди вивести засалені плями. Також "Телеграф" писав, як відіпрати найзасаленіші кухонні рушники.