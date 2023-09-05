Забудьте про неприємні запахи з туалету: бабусині хитрощі щодо їх усунення

Вам на допомогу прийдуть продукти, які, напевно, є у вас в будинку.

Ванна кімната — це приміщення в будинку, прибирання якого слід приділяти особливу увагу. Це тим більше стосується туалетів, у яких процвітають бактерії та мікроби, через що можуть з’явитися неприємні запахи.

Виявляється, іноді достатньо використовувати натуральні інгредієнти, щоб покласти край цим неприємним ароматам, пише santeplus. Цими хитрощами користувалися ще наші бабусі.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Харчова сода

Це один з найкращих екологічно чистих освіжувачів повітря, які ви можете знайти. Щоб використати цей чудовий поглинач запахів, все, що вам потрібно зробити, це розмістити невеликий контейнер, наповнений продуктом, у ванній кімнаті. Обов’язково заміняйте чашу разів на тиждень, щоб забезпечити ефективність засобу.

Лимон

Ще один спосіб зберегти свіжість у ванній — поставити поруч у туалеті миску, наповнену скибочками лимона. Це чудовий спосіб нейтралізувати запахи. Щоб забезпечити бажаний ефект від лимона, потрібно міняти тарілку щотижня.

Раніше ми розповідали, які два інгредієнти очистять ваш унітаз краще, ніж відбілювач. Засіб зарекомендував себе протягом багатьох років.