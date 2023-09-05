Як відрізнити натуральну шкіру від замінника: прості трюки заощадять гроші

Декілька простих способів відрізнити шкіру від замінника не відходячи від прилавка

Сучасні технології дозволяють виготовляти речі зі штучної шкіри, яку складно відрізнити від натуральної. Щоб не стати жертвою обману, важливо навчитися розрізняти такі вироби.

"Телеграф" розповість про маленькі хитрощі, які допоможуть перевірити виріб зі шкіри прямо в магазині.

Як швидко перевірити, чи натуральна шкіра

Якщо ви вибрали на прилавку сумку, але не знаєте, це натуральна шкіра або дешевий замінник, проведіть тест. Зігніть ручку виробу на 10 секунд, а потім уважно подивіться на місце згину.

Замінник шкіри залишиться гладким, а природний матеріал – трохи шорстким.

Спробуйте також розтягнути ділянку шкіри спочатку в одному напрямку, а потім в іншому. Шкіра однаково добре деформуватиметься і швидко повернеться до колишньої форми.

Перевірити шкіру на натуральність допоможе також трюк із вологою серветкою. Покладіть одну серветку на виріб на 10 секунд. Якщо після цього на поверхні залишилися сліди вологи, виріб зрблено з натуральної шкіри, якщо від вологи навіть сліду не залишилося, виріб виготовлений зі шкірозамінника.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити натуральність меду.