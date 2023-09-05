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Рушники знову стануть м’якими та пухнастими: спритний трюк працює за одне прання

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Повернути шовковистість рушникам просто
Повернути шовковистість рушникам просто. Фото pexels.com

Не радять прати рушники з кондиціонером, тому тканина грубіє

Через деякий час після покупки рушники втрачають м’якість. Тканина стає грубою, твердою і навіть "колючою" після частих прань та використання кондиціонера.

Щоб рушники знову стали пухнастими, слід випрати їх з одним підручним засобом. Про спритний трюк розповідає Express.

Так, багато домогосподарств додають при пранні рушників трохи звичайного столового оцту. Цей інгредієнт часто використовується в побутових цілях, допоможе і у випадку із тканиною, що загрубіла. Оцет усуне "корочку" на волокнах, завдяки чому вже після одного прання повернеться м’якість рушників.

Як прати рушники з оцтом? Суть лайфхака: слід залити рідину у відсік, до якого додають кондиціонер або пом’якшувач тканини. Далі необхідно випрати речі так, як завжди. Ви здивуєтеся як доступний компонент, який легко знайдеться на вашій кухні, швидко та ефективно вирішить проблему з "колючими" рушниками.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший корисний лайфхак, який стане в нагоді при пранні кухонних рушників. Для цього перед тим, як відправити вироби в пральну машину, їх потрібно замочити в спеціальному розчині.

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#Прання #Рушники #Лайфхак