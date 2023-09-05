Чашки будуть як нові: ефективні хитрощі, як очистити посуд від кавових плям
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цими "трюками" користувалися ще наші бабусі
Кавомани точно знайомі з такою проблемою, як стійкі кавові плями на чашках, які виникає відчуття, що взагалі неможливо відмити. На щастя, це не так, і ці забруднення досить легко можна видалити підручними засобами.
Використовуючи натуральні інгредієнти, і кілька швидких та простих лайфхаків можна повернути вашим чашкам блиск та чистоту, пише портал santeplus. Все, що вам потрібно, це трохи вільного часу, оцет і сода.
Як вивести кавові плями на чашках
- Оцтом
Ця речовина, одночасно очищаючи та знежирюючи, здатна розчиняти навіть найдрібніші накипи кави, ретельно очищуючи кераміку. Наповніть чашку оцтом наполовину, другу половину наповніть гарячою водою. Залишіть чашку в такому стані приблизно на 30 хвилин, потім промийте.
- Содою
Цей білий порошок, дуже популярний для видалення всіх видів побутових плям, має дуже високу очищувальну здатність. Візьміть чайну ложку харчової соди, додайте кілька крапель води, щоб вийшла пастоподібна суміш, і нанесіть її на забруднену частину кухля. Акуратно потріть і промийте.
"Телеграф" писав раніше, як упоратися з жирним нальотом на витяжці. На допомогу прийде один бюджетний засіб.