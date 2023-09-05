Чашки будуть як нові: ефективні хитрощі, як очистити посуд від кавових плям

Цими "трюками" користувалися ще наші бабусі

Кавомани точно знайомі з такою проблемою, як стійкі кавові плями на чашках, які виникає відчуття, що взагалі неможливо відмити. На щастя, це не так, і ці забруднення досить легко можна видалити підручними засобами.

Використовуючи натуральні інгредієнти, і кілька швидких та простих лайфхаків можна повернути вашим чашкам блиск та чистоту, пише портал santeplus. Все, що вам потрібно, це трохи вільного часу, оцет і сода.

Як вивести кавові плями на чашках

Оцтом

Ця речовина, одночасно очищаючи та знежирюючи, здатна розчиняти навіть найдрібніші накипи кави, ретельно очищуючи кераміку. Наповніть чашку оцтом наполовину, другу половину наповніть гарячою водою. Залишіть чашку в такому стані приблизно на 30 хвилин, потім промийте.

Содою

Цей білий порошок, дуже популярний для видалення всіх видів побутових плям, має дуже високу очищувальну здатність. Візьміть чайну ложку харчової соди, додайте кілька крапель води, щоб вийшла пастоподібна суміш, і нанесіть її на забруднену частину кухля. Акуратно потріть і промийте.

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