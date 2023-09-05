Духовка засяє: фантастичний трюк миттєво видалить будь-який бруд (відео)

Вам не потрібні жодні побутові засоби, на допомогу при чищенні духовки прийде один популярний цитрус

Відмити духовку від липкого жиру і залишків їжі, що пригоріли, — непросте завдання. Не поспішайте витрачати гроші на побутову хімію, а краще скористайтеся відомим усім цитрусом.

Щоб очистити духовку швидко та просто, скористайтеся фантастичним трюком із лимоном. Спритним лайфхаком ділиться Mirror.

Так, ви зможете відмити духовку без будь-яких хімікатів та зайвих зусиль. Все, що вам знадобиться, 2-3 нарізані лимони. Необхідно покласти шматочки цитрусів у форму для запікання та залити водою. Розмістіть посуд у духовці та увімкніть температуру 200 градусів. Через 30 хвилин вимкніть духовку. Зачекайте, щоб прилад охолонув, інакше є ризик опіку.

Потім потріть дверцята духовки і всі внутрішні поверхні губкою. Можна використовувати воду, в якій були лимони. Завдяки трюку весь бруд буде легко відтиратися. Доказом ефективності цього лайфхака є відео одного з користувачів TikTok.

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