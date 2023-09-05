Не промокне й не розклеїться: як уберегти взуття від дощів восени

Доступні засоби зроблять взуття непромокальним

Восени часто виникає питання, як захистити своє взуття від дощової води. Як би обережно ми не оминали калюжі, повністю уникнути намокання не вдається. А взути гумові чоботи та без перешкод долати калюжі не завжди виходить.

Ідеальним виходом із такої ситуації буде обробити взуття спеціальним водовідштовхувальним засобом. До того ж не обов’язково використовувати магазинний засіб. Захист можна зробити самостійно.

Як зробити взуття водонепроникним

Для захисту від вологи використовуйте віск. Він відмінно підійде для шкіряного або тканинного взуття, але не замші.

Потрібно розтопити невелику кількість воску та обробити речовиною взуття, включаючи шви. Віск не повинен бути надто гарячим. Після нанесення необхідно висушити поверхню взуття феном.

Замість воску можна використовувати суміш касторової та лляної олії та натертим парафіном. Усіх компонентів знадобиться по 1 чайній ложці. Усі інгредієнти необхідно змішати, розтопити на водяній бані й коли суміш трохи охолоне, нанести її на поверхню взуття. Цю процедуру найкраще проводити на ніч, оскільки засіб застигне лише через 7-8 годин.

Нагадаємо, що перед застосуванням того чи іншого способу необхідно перевірити його дію на матеріал на невеликій ділянці.

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