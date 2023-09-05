Чи варто використовувати бездротову зарядку телефону? Плюси та мінуси пристрою

Бездротова зарядка має свої переваги і недоліки

Щоб зарядити телефон, можна скористатися як звичайною зарядкою, так і бездротовою. Існує багато міфів щодо того, що бездротова зарядка шкодить смартфону, але деякі навпаки стверджують, що вона безпечна.

Експерти порталу Rokform назвали плюси та мінуси бездротової зарядки. Це допоможе визначитися, як все-таки заряджати свій смартфон.

Переваги бездротової зарядки

Перший і найочевидніший — у будинку буде менше шнурів, які постійно кудись подіються в найневідповідніший момент. Завдяки бездротовій технології вам не потрібно носити зарядний пристрій куди б ви не пішли. Вам знадобиться лише один USB-кабель, підключений до зарядного килимка.

Крім того, бездротові зарядки мають універсальну сумісність. Одна зарядна панель підійде відразу кільком різним пристроям. Наприклад, з її допомогою можна заряджати планшет і телефон фірми Apple, а з бездротовою зарядкою для цього знадобилося два різні кабелі та блоки.

На додаток до цього зарядка стає безпечнішою, оскільки відбувається всередині закритого простору без шнурів. Як наслідок не виникає корозія. Це також означає, що є менший ризик електричних несправностей. Це досить великий плюс, оскільки багато компаній продають ненадійний кабель для заряджання.

Бездротова зарядка більш міцна, а порт телефону не зношується, тому що немає потреби його регулярно підключати та відключати для заряджання. До того ж кабелі провідної зарядки менше зношуються, тому що ними рідше користуються.

Не маловажною перевагою бездротової зарядки експерти називають і те, що вона не перегріє телефон. Коли гаджет повністю заряджено, бездротовий зарядний пристрій автоматично вимикається та доповнює заряд лише за потреби. Цей метод називається "крапельною зарядкою" і витрачає вын менше енергії.

Мінуси бездротової зарядки

Бездротова зарядка все ж таки не зовсім бездротова. І якщо на звичайній зарядці телефон можна тримати в руках, користуватися ним і рухатися з ним, то при бездротовій зарядці він повинен залишатися на зарядній панелі, щоб заряджатися безперервно.

Бездротова зарядка займає більше часу, ніж стандартна. Це означає, що для поповнення заряду до певного показника такій зарядці знадобиться більше часу, ніж дротовій. Імовірно, повне заряджання пристрою при бездротовій зарядці займає приблизно на 30% більше часу, ніж при використанні кабелю.

Класти телефон на зарядну панель потрібно акуратно. Люди звикли брати телефон та відкладати його, не замислюючись, навіть на зарядці — при підключеному шнурі це не має великого значення. Але якщо смартфон нерівно поклали телефон на бездротову панель, то він не заряджатиметься.

Ціна бездротової зарядки – це ще один її мінус. Як правило, вона коштує в кілька разів дорожче за звичайний кабель для зарядки. Оскільки технологія є досить новою, придбання бездротової зарядної панелі обходиться дорожче, особливо коли нові стільникові телефони постачаються з дротовим зарядним пристроєм у коробці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що не можна робити із зарядкою, щоб не довелося купувати нову. Уникаючи певних дій, ви зможете продовжити термін її дії.