Який засіб видалить плями з білого одягу без зайвого клопоту: і це не порошок

Впоратися із забрудненням на білій тканині допоможе підручний продукт із кухні

Плями на одязі можуть з’являтися з різних причин, на жаль, деякі з них не відмиваються і псують речі. Однак навіть білу тканину можна "врятувати", якщо скористатися підручною альтернативою замість дорого засобу для виведення плям з магазину.

Щоб видалити плями з білих речей, спробуйте скористатися дієвим лайфхаком. Про цей спосіб розповідається в матеріалі Mirror.

Забруднення помітні на будь-яких речах, але особливо страждає від плям одяг білого кольору. Однак не поспішайте витрачати гроші на магазинні засоби для виведення плям. Натомість радять застосовувати продукт, який знайдеться на вашій кухні, рідина для миття посуду. Цей засіб розщеплює жир не тільки на брудних тарілках, а може допомогти прибрати стійку пляму з білої тканини.

Мийний для посуду видаляє більшість харчових плям з одягу, зокрема білого. Вам потрібно нанести трохи засобу на пляму, потерти, ще трохи покрити забруднену ділянку і лише потім поміщати у пральну машину. Тепер слід випрати річ так, як завжди. Попередній трюк з рідиною для посуду гарантовано впорається з плямами на білих речах.

Раніше "Телеграф" ділився іншими корисними лайфхаками, які полегшать прання. Так, ще однією альтернативою засобу для виведення плям стане піна для гоління, а за допомогою одного засобу побуту з легкістю можна повернути м’якість рушникам.