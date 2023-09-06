Не вицвіте ніколи: що робити, щоб чорна річ не линяла

Прикро, коли улюблені речі втрачають вигляд через втрату кольору, чи то вечірня сукня, чи спортивне худі

Здається, що чорні речі невибагливі у догляді чи принаймні вимагають його набагато менше, ніж білі. Однак це не зовсім так. Звичайно, зі світлими тканинами свої проблеми — особливо з постільною білизною, яка згодом жовтіє і доводиться думати, як повернути білий колір простирадлам. Але чорні речі потребують дбайливого догляду навіть більше, ніж світлі.

Як відзначає портал cleanipedia, плями від косметики та дезодоранту, пил та різні ворсинки набагато сильніше впадають в око на чорному одязі. Тому він потребує особливого підходу.

Як зберегти чорний колір одягу під час прання

Бажано вибирати для прання спеціальні засоби для чорного. У крайньому разі для кольорового і в жодному разі — не для білого. Інакше активні компоненти порошку чи гелю зроблять із ваших чорних речей сірі.

Як прати темні речі:

вибирайте делікатний режим і стирайте у холодній воді, при сильних забрудненнях – на температурі не більш як 40°;

виверніть речі навиворіт, щоб знизити ймовірність втрати кольору через тертя;

чорний одяг завжди стирайте окремо від будь-якого кольорового одягу;

додайте до прального порошку ложку кухонної солі, це збереже насиченість кольору;

не вішайте речі після прання в місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, щоб вони не вигоріли та не сушите в електросушарці.

Найкраще місце для сушіння — те, що добре провітрюється і в тіні. Крім того, рекомендують прати чорні речі не надто часто, лише за нагальної потреби. Чим менше прання, тим менше вицвітає одяг.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо речі сіли після прання. Ці топ-3 лайфхаки напевно вам знадобляться.