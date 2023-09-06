Забудете про наліт та розводи: чим натерти кахель у ванній

Нехитрий спосіб надати сяйво плитці у ванній

Ванна — найвологіша кімната в будинку. Після використання гарячої води пара у вигляді конденсату осідає на плитку та висихає. На цьому місці утворюється вапняний наліт. Як результат, кахель втрачає свій блиск.

Щоб позбутися нальоту, доводиться часто протирати стіни та підлогу. Зазвичай для наведення чистоти доводиться використовувати побутову хімію. Але навіть у випадку із сильними забрудненнями ванни, її можна легко замінити дешевим засобом, який готується за пару хвилин.

Чим відмити кахель, щоб він блищав

Для очищення кахлю від розводів та білого нальоту необхідно змішати засіб із простих компонентів. Для цього знадобиться лише оцет й засіб для миття посуду.

Перед приготуванням оцет потрібно трохи нагріти, тільки після цього додати миючий засіб в пропорції 2:1. Суміш перелийте у пляшку з пульверизатором.

Саморобний засіб необхідно щедро нанести на плитку та залишити діяти 10 хвилин. Потім кахель із засобом добре протерти губкою, змити засіб водою та протерти поверхню насухо.

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