Зникнуть навіть плями, що в’їлися: геніальний трюк, як очистити брудні плінтуси

Ці поради з чищення допоможуть вам швидко відполірувати плінтуси.

Прибирання будинку – складне завдання, що вимагає зусиль та посидючості. І дуже часто господині забувають про плінтуси, які також схильні до забруднення та пилу. Існує безліч засобів для чищення, які можна використовувати для догляду за будинком, проте сьогодні ми хочемо розповісти про те, як можна прибратися за допомогою підручних засобів.

Щоб очистити плінтуси, видалити бруд, плями, пил та бруд, є приголомшливий трюк, пише santeplus. Для прибирання вам знадобляться такі інгредієнти: 1 столова ложка рідини для миття посуду, 1 склянка оцту та 4 склянки гарячої води.

Як очистити брудний плінтус

У контейнері змішайте всі перераховані вище інгредієнти, і очищувальний засіб готовий до використання. Але перш ніж чистити плінтуси, почніть з того, що пропилососьте плінтуси, щоб видалити якнайбільше пилу.

Потім занурте тканину з мікрофібри в миску з розчином і протріть плінтус. Цей метод дозволить швидко видалити весь бруд і зробити плінтус чистішим, ніж будь-коли. При необхідності скористайтеся старою зубною щіткою, розпорошивши на плінтуси трохи засобу для чищення, щоб очистити поверхню і видалити навіть самі в’їлися плями.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати нагар із праски. Проблему можна легко вирішити, використовуючи звичайний кухонний інгредієнт.