Пил не скупчуватиметься місяць: як приготувати чудо-розчин для прибирання

Залишіть у минулому магазинні засоби, є більш ефективна альтернатива проти пилу

Прибирання пилу у будинку – одне з рутинних завдань. Однак якщо протирати поверхні саморобним засобом, то пил не буде накопичуватися щонайменше місяць.

Щоб позбутися пилу, скористайтеся вправним лайфхаком. Про секретний чудо-спрей розповідає матеріал The Sun з посиланням на TikTok-блогерку в сфері клінінгу Керолайн Макколі (відео дивіться наприкінці матеріалу).

Так, експертка рекомендує замінити магазинну побутову хімію на потужний спрей, який просто приготувати своїми руками. Для цього вам потрібно змішати чверть склянки оцту, одну столову ложку оливкової олії, три краплі засобу для миття посуду і кілька крапель ефірної олії цитрусових. Якщо вам не подобається запах оцту, замініть його розведеним лимоном.

Отриманий розчин розпорошують на тканину з мікрофібри та протирають забруднені поверхні в будинку. Засіб легко видаляє пил, більше того, запобігає накопиченню ще на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що протирати від пилу потрібно не лише меблі в будинку, а й техніку. Щоб очистити ноутбук у домашніх умовах, важливо знати про прості правила.