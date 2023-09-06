Як розгладити сорочку навколо ґудзиків і не розплавити їх: хитрий трюк

Найпростіший спосіб розгладити складки на сорочці у важкодоступних місцях

Прасування речей настільки просте заняття, що з ним може впоратися навіть школяр. Достатньо дотримуватися кількох негласних правил.

Для прискорення процесу прасування рекомендується використовувати фольгу. Щоб уникнути слідів праски на речах, рекомендується прасувати їх із виворітного боку. Під час прасування великих речей не допускайте звисання їх через край прасувальної дошки, інакше вони будуть знову м’ятися.

Але коли справа доходить до того, щоб розгладити всі складки на сорочці, нерідко виникає проблема. Один із користувачів TikTok поділився своїм лайфхаком, як розгладити сорочку навколо ґудзиків.

Більшість людей, коли прасують сорочку, намагаються обминати зону навколо ґудзиків, щоби не розплавити їх. Але в такому разі на сорочці залишаються м’яті ділянки.

Натомість блогер радить вивернути сорочку навиворіт і розмістити праску вздовж лінії, де розташовані ґудзики, а потім попрасувати їх. Таким чином, проміжок між ґудзиками виходить абсолютно рівним і без складок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити підошву праски.