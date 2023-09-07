Прибрати у квартирі та очистити шкіру: як використовувати прострочену вівсянку

Не поспішайте викидати вівсяні пластівці зі строком придатності, що минув

Вівсяні пластівці мають багато корисних застосувань. З них можна готувати не лише поживну кашу, а й добриво для рослин на дачній ділянці.

Крім цього, є ще кілька варіантів корисного використання вівсянки в побуті. Для деяких з них підійде навіть крупа з терміном придатності, що минув. Незвичайним варіантами застосування вівсяних пластівців поділилася блогер Джілл Ністул.

Що можна зробити з вівсяними пластівцями

Добавка до фаршу. Якщо подрібнити й додати пластівці у фарш, це зробить його більш ситним та підвищить його поживну цінність. Заміна борошна. Дрібно подрібнена вівсянка є чудовою альтернативою пшеничного борошна. Покладіть трохи вівсяних пластівців у блендер або кухонний комбайн і подрібніть їх у порошок. Вівсяне борошно можна додавати в рідкі супи або соуси, щоб загуснути їх, або використовувати його замість панірувальних сухарів. Скраб для шкіри. Вівсянка живить шкіру, тонізує її та позбавляє мертвих клітин епідермісу.Щоб приготувати маску з вівсянки, необхідно обдати крупу окропом і дати охолонути. Продукт необхідно нанести на шкіру та залишити на 20-30 хвилин, а потім змити. Зібрати пролиту олію. Вівсяні пластівці значно полегшують очищення розлитої олії. Просто посипте масло вівсянкою і дайте постояти, поки все масло не вбереться. Зберіть сміття, а потім протріть це місце вологою ганчіркою. Це набагато простіше, ніж намагатися витерти саму олію. Усунути неприємний запах. Вівсянка здатна вбирати не тільки воду та олію – вона також поглинає запахи. Поставте в холодильник відкритий контейнер із вівсянкою, щоб природно нейтралізувати запахи їжі. Деякі люди навіть засипають попільнички вівсянкою, щоб нейтралізувати запах диму.

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