У ванній кімнаті завжди буде приємно пахнути: геніальний трюк без усіляких аромадифузорів

Не поспішайте витрачати гроші на спреї-освіжувачі з магазину, є більш ефективна альтернатива

У ванній кімнаті може утворюватися неприємний запах вогкості, виходити сморід зі стоку або унітазу. Багато хто користується освіжувачами повітря, проте можна скористатися одним незвичайним трюком без хімікатів.

Простий лайфхак із відром для сміття допоможе зберігати приємний аромат у ванній кімнаті. Про це йдеться у матеріалі Express.

Джерелом смороду у ванній кімнаті може бути урна з відходами. Насамперед важливо регулярно міняти сміттєві пакети в контейнері, щоб неприємні запахи не накопичувалися. Крім того, спритна хитрість допоможе запобігти появі смороду в сміттєвому баку.

Все, що вам знадобиться для лайфхаку, це ефірна олія. Натуральний інгредієнт стане чудовою альтернативою магазинним аромадіфузорам або спреям-освіжувачам.

Щоб відро для сміття пахло свіжістю, просто спробуйте підкласти під пакет ватну паличку з ефірною олією. Аромат буде стійким, але ненав’язливим. Це простий спосіб уникнути смороду у ванній кімнаті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неприємний запах може виходити безпосередньо зі зливу. Однак проблему легко вирішити без допомоги сантехніки. Більше того, побутова хімія цього не знадобиться.