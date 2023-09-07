Візьміть на замітку: як подвоїти термін зберігання питної води

Розповідаємо, як зберігати воду, щоб вона не зіпсувалась

Питна вода в бутлях широко представлена на українському ринку різними брендами. Навколо одного з найбільших виробників води навіть спалахують скандали. Водночас бутельована вода в пляшках має ряд важливих переваг перед водопровідною.

Чому бутельована вода краща за звичайну

Питна вода піддається суворим процесам очищення та фільтрації. Це прибирає з неї безліч домішок та забруднень, які можуть бути у воді з-під крана. Це дозволяє уникнути потенційних ризиків, пов’язаних із вживанням такої води, наприклад, інфекцій або проблем із травленням.

Крім того, бутельована вода зручна та портативна. Якщо ми говоримо про невеликі місткості, а не бутлі по 18 л, то її легко взяти з собою в дорогу, на роботу, в спортзал або в поїздку. Людині корисно пити на день близько 1,5-2 літрів чистої води (соки, кава та інші рідини не враховуються). Це важливо для загального самопочуття та здоров’я. Нарешті, бутельована вода має приємний смак за відсутності запахів та домішок, що робить її привабливішою для багатьох людей.

Що потрібно робити, щоб зберегти питну воду

Основні правила зберігання бутельованої води:

зберігати воду потрібно за температури від 0 до 25 градусів;

стояти вона повинна в приміщенні, що провітрюється (не на світлі, але і не в повній темряві);

після відкриття воду слід використати в період від 10 до 14 днів.

Де зберігати воду вдома, щоб не псувалася:

воду в бутлях заборонено тримати під прямим сонячним промінням;

в жодному разі не можна зберігати воду біля батареї, якщо працює опалення;

взимку категорично забороняється залишати воду на морозі.

Вода належить до таких продуктів, які не псуються після закінчення терміну зберігання. Він зазначається виробником відповідно до вимог державних стандартів. Якщо дотримуватися цих правил, вода залишається придатною до вживання і далі. Головне, дотримуватись умов зберігання. Якщо ви відкрили воду, а вона має сторонній запах або смак, пити її не варто. Можливо, було порушено герметичність тари.

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