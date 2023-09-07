Лезо бритви знову стане гострим: як заточити бритву

Простий та ефективний спосіб повернути гостроту бритвовому станку

Кожен може потрапити в ситуацію, коли стара бритва затупилась, а замінити її на нову немає можливості. Раніше "Телеграф" уже розповідав, як заточити ніж за допомогою підручних засобів. Те саме можна зробити й зі старою бритвою. Є простий і дієвий спосіб заточування лез бритви. До того ж для цього не знадобляться якісь спеціальні інструменти.

Як заточити бритву у домашніх умовах

У процедурі заточування немає нічого складного. Достатньо мати у своєму розпорядженні вільний час, мати під рукою шматочок джинсової тканини та дотримуватися рекомендацій.

Необхідно взяти джинсову тканину, розташувати її на твердій поверхні та поставити на неї лезами станок. Потім потрібно зробити рух знизу вгору, як би "проти вовни". Поліпшення можна побачити вже після 20-40 рухів. Але для вірності краще повторити рух до 100 разів.

Для наочності пропонуємо подивитися відео, як правильно заточувати станок за допомогою джинси.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою підручних засобів наточити тертку. Крім того, ми ділилися простим способом як відкрити консервну банку без спеціального ключа.