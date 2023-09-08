Ніколи її не викидайте: п’ять ощадливих лайфхаків з кавовою гущею

Цей напій може не тільки підбадьорити, а й стати у пригоді в будинку

Багато людей не уявляють свого ранку без чашечки ароматної кави, завареної на плиті або в кавоварці. Це справжня насолода, смак та енергія, яку вона дає, щоб правильно розпочати день. Правда, за кавою на плиті потрібне пильне око, щоб вона не збігла і вам не довелося думати, чим відмити брудні конфорки.

Як зазначає портал santeplus, для кавової гущі, яку ми зазвичай викидаємо, є практичне застосування. Сьогодні ми розповімо про те, як можна використовувати кавову гущу вдома.

Для чого можна використовувати кавову гущу — п’ять способів

Лайфхак 1. Каву можна використовувати як абразивний засіб для видалення забруднень на поверхнях. Якщо ви хочете замінити хімічні очищувачі на екологічний продукт і заощадити на їх купівлі, кавова гуща — хороша альтернатива!

Як застосовувати:

візьміть столову ложку кавової гущі;

використовуйте, щоб промити раковину, очистити решітку духовки або плями, що прилипли на столі.

Цей спосіб підходить для нержавіючої сталі, скла тощо. Не використовуйте на пористих поверхнях, які можуть забарвитися!

Лайфхак 2. Кавова гуща також може допомогти вам почистити кухонний посуд, який важко мити. Дійсно, її зерниста текстура ідеально підходить для видалення в каструлях і сковорідках залишків їжі, що в’їлися:

посипте посуд половиною чашки кавової гущі;

потріть, як завжди;

не забудьте потім добре промити.

Лайфхак 3. Залишки кави можуть маскувати неприємні запахи в будинку, поглинаючи та усуваючи їх. Помістіть трохи в миску, щоб поставити в холодильник — це нейтралізує неприємні запахи. Висушену кавову гущу можна засипати в стару шкарпетку і покласти у взуття, спортивні сумки, ящики тощо. Крім того, кавова гуща може позбавити ваші пальці від запаху часнику та цибулі — просто потріть нею руки, після чого відразу вимийте з милом.

Лайфхак 4. Ми всі знаємо, що таке плями від кави. Так чому б не використовувати її як недорогий і нетоксичний барвник ? Наприклад, можна використовувати для фарбування рушників або білизни, щоб надати їм вінтажного вигляду або приховати наявні плями:

закип’ятіть 5-6 літрів води;

додайте кавову гущу;

дайте покипіти ще кілька хвилин;

процідіть та перелийте в ємність;

помістіть у розчин річ, яку потрібно пофарбувати;

залиште на 15 хвилин, дістаньте та висушіть річ.

Слідкуйте, щоб не забарвилася ваша миска — використовуйте темний пластик, нержавіючу сталь або такий посуд, який не шкода. Таким же чином ви навіть можете використовувати кавову гущу для фарбування крашанок або як тонер для волосся.

Лайфхак 5. І ще один спосіб використовувати кавову гущу — це зберігати квіти свіжими у вазі якомога довше. Щоб ваші квіти довго залишалися свіжими та красивими, їх потрібно підгодовувати, проте однієї води для цього недостатньо. Рекомендується додавати трохи добрива, наприклад, кавову гущу — крім того, це не позначиться на pH води. Додайте столову ложку у воду та змінюйте її кожні два дні.

Раніше ми розповідали, як вивести стійкі кавові плями на чашках. Цими трюками користувалися ще наші бабусі.