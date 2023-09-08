Іржа розчиниться без сліду: насипте в унітаз три порошки

Ефект після застосування цього простого засобу вражає

Унітаз — один із найчастіше використовуваних сантехнічних приладів у будинку. Через недостатньо ретельний догляд або погану якість води на його стінках періодично утворює іржа.

Боротьба з рудим нальотом займає багато часу й часто вимагає покупки дорогих засобів для чищення. Але впоратися з проблемою можна за допомогою гірчичного порошку або посилити його дію ще двома простими інгредієнтами.

Як і чим відмити іржу з унітаза

Щоб унітаз був чистим і блискучим, необхідно буде змішати три компоненти в рівних частках: лимонну кислоту, гірчичний порошок і пральний порошок. Для цих цілей більше підійде порошок для ручного прання.

Забруднену поверхню унітаза необхідно натерти отриманою сумішшю та залишити діяти на пів години. Після цього пройдіться по стінах унітаза йоржиком і спустіть воду.

Усі забруднення зникнуть просто на очах. Ця суміш видалить жовтий наліт, іржаві патьоки та позбавить неприємного запаху в санвузлі. Також отриману суміш із трьох порошків можна застосовувати для очищення інших поверхонь у санвузлі.

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