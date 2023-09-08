Вовняний светр, що сів, буде як новий: просто зануріть річ у цей розчин

Завжди є спосіб виправити ситуацію

Холодної пори року хороший вовняний светр — це найкращий помічник, щоб зігрітися. Однак, з цією теплою і комфортною річ може статися невеликий конфуз під час прання: він може сісти. На щастя, цю прикру і неприємну ситуацію можна легко вирішити.

Звичайно, найкращий "засіб" цього уникнути — це ручне прання. Однак на неї не завжди є час та й бажання. Не панікуйте, є маленька порада, яка допоможе вам розв'язати цю проблему, пише santeplus.

Як повернути форму вовняному светру, що сів

Несподіваними властивостями, як зволоження шкіри або пом’якшення вовни, завдяки своїм поживним властивостям, має звичайне молоко.

Так що просто наповніть таз молоком і занурте у нього светр, що сів. Кількість молока, що використовується, залежатиме від розміру або кількості одягу. Потім дайте светру просочитися щонайменше години, потім відіжміть його, розкладіть на рушник і поверніть, щоб видалити зайву воду. Нарешті, покладіть його на рівну поверхню і розтягніть, поки він вологий, щоб надати йому початкову форму.

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