Чим очистити жир на дерев’яних меблях: три "їстівні" інгредієнти замість хімії

Якщо у вас на кухні є харчова сода, оцет або олія — вам нема про що турбуватися

Позбавлення від забруднень і жирних слідів на дерев’яних кухонних шафах іноді буває непростим завданням, особливо якщо вони накопичилися протягом кількох тижнів. Для того, щоб правильно доглядати цей матеріал, важливо знати відповідні хитрощі.

Піддаючись інтенсивному впливу готування, меблі з дерева можуть придбати стійкі жирні сліди, які важко прибрати без використання відповідних побутових засобів. Однак для цієї мети необов’язково використовувати хімзасоби, пише santeplus. Існують натуральні компоненти, які можна використовувати для видалення жирових плям із дерев’яної поверхні.

Чим і як очистити дерев’яні кухонні меблі

Харчова сода

Приготуйте пасту, змішавши трохи харчової соди із теплою водою. Потім нанесіть цю пасту на забруднені поверхні та, використовуючи стару зубну щітку, ретельно очистіть жирні відкладення. Після цього візьміть м’яку ганчірку та протріть поверхню.

Оцет

Почніть з просочування чистої тканини оцтом і активно протріть поверхню, яку ви хочете очистити. Потім візьміть іншу тканину, яку ви заздалегідь змочили у воді, і пройдіть нею по поверхні, щоб позбутися залишкового бруду. Після цього використайте паперовий рушник, щоб висушити вологі ділянки.

Рослинна олія

На початку, нанесіть трохи олії на чисту тканину. Обережно проведіть кругові рухи, щоб очистити забруднені ділянки, та залиште на 5 хвилин. Потім акуратно протріть чистою тканиною, щоб прибрати надлишки олії.

Раніше ми ділилися секретами, як зробити прибирання оселі легким і швидким. Дізнайтеся про корисне правило "90/90".