Стрижка не знадобиться: як видалити жуйку з волосся

Якщо у вас у волоссі застрягла жуйка, не хвилюйтеся, прибрати її можна за допомогою домашніх хитрощів

Коли йдеться про видалення жуйки з волосся, на думку спадають діти. В основному такі неприємності трапляються з ними, але й з дорослим може статися таке.

Багато хто знає, як видалити жувальну гумку з одягу за допомогою підручних засобів. Водночас помилково вважають, що єдиний спосіб видалити жуйку з волосся — це підстригти його. Але це не завжди потрібно.

Як легко видалити жуйку з волосся

Оливкова олія

Найпростіший спосіб видалити жуйку з волосся — це використовувати оливкову олію. Потрібно нанести трохи олії на місце, де приклеїлася гумка. Коли жуйка просочиться їм, потрібно розчесати цю ділянку. Гребінцем потрібно проводити доти, доки гумка не відчепиться. Після процедури залишиться тільки ретельно вимити волосся звичайним шампунем.

Солона вода та лід

Ще один спосіб видалення жуйки з волосся – використання солоної води з льодом. Для цього все, що вам потрібно зробити, це намочити волосся солоною водою і прикласти лід поверх гумки. Потрібно домогтися того, щоб гумка підмерзла, після чого потрібно провести пальцями або гребінцем по цій ділянці, щоб видалити її.

Зубна паста

Зубна паста також є гарним засобом для видалення жуйки, що застрягла у волоссі. Потрібно нанести тонкий шар зубної пасти на жуйку. Залишіть пасту на кілька хвилин, поки вона не висохне, а потім розчешіть її. Після процедури вимийте голову.

Сода

Ще один спосіб видалити жуйку, що застрягла у волоссі, — це харчова сода. Додайте чайну ложку харчової соди у невелику склянку. Потім додайте туди кілька крапель води й трохи розмішайте, доки не вийде паста. Розподіліть суміш по волоссю із жуйкою і дайте висохнути. Після цього волосся потрібно розчесати, а потім добре вимити.

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